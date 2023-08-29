Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Саша Бо показала свое лицо до и после пластической операции

29 августа 2023, 20:54
Валентина Чорна редактор ленты
Саша Бо

Украинская блогерша Саша Бо поделилась результатами своей пластической операции на лице.

В сториз в Instagram она призналась, что ранее пробовала увеличить губы с помощью филлеров, однако результат ее не удовлетворил.

Именно поэтому осенью прошлого года Саша Бо решилась лечь под нож хирурга, чтобы исправить форму верхней губы. Блогеру сделали операцию булхорн, во время которой врачи сократили расстояние между носом и верхней губой, сделав ее больше.

Саша показала фото своего лица до и после операции. Она отметила, что результат после пластики ей нравится больше.

Саша Бо

Фото: скриншот https://www.instagram.com/sashaabo/?hl=ru

Также Саша обнародовала фото, на котором видно шрам, оставшийся сразу после процедуры.

Блогерша отметила, что не призывает всех делать такие операции, однако считает, что результат от них намного лучше, чем от филлеров.

— Чик-чик и спокойствие на всю жизнь. Не агитирую делать пластические операции, если что. Просто демонстрация. А насчет филлеров подумайте и подойдите к процедуре более сознательно, с мыслью о внешнем виде в будущем, — написала она.

Фото: скриншот https://www.instagram.com/sashaabo/?hl=ru

Читайте также:
Саша БоНе понимала, что происходит: Саша Бо впервые рассказала о выкидыше

Фото: Саша Бо

Теги
Пластична операція Саша Бо
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь