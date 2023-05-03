Евровидение 2023 начнется уже совсем скоро — в международном конкурсе будут брать участие представители многих стран, чтобы сделать мероприятие незабываемым. В первую очередь это шоу, а без ведущих такие шоу представить трудно. Самое время узнать больше о ведущих Евровидения 2023.

Поскольку именно наша страна выиграла конкурс в прошлом году, Великобритания организовывает Евровидение 2023 с привлечением как можно большего количества украинцев. Среди ведущих также будет и наша звезда.

К примеру, на полуфиналах 9 и 11 мая, а также на финале 13 мая ведущей будет Юлия Санина — солистка группы Thet Hardkiss. Еще в начале марта артистка призналась, что для нее это большая радость, а также серьезная ответственность.

— Я должна достойно справиться с задачей и прямо сейчас я готова. За этот год мы перестали бояться – готовы к новым вызовам, – заявила артистка.

Среди ведущих Евровидения 2023 оказался и ирландский телеведущий Грэм Нортон. Комик и актер известен благодаря ведению культовой в Британии передачи Шоу Грэма Нортона. Он приглашает от 3 до 5 звезд в студию, где общается с ними и остро шутит на различные темы.

Ранее Санина призналась, что уже познакомилась с Грэмом и он приятно ее удивил своим спокойствием.

Еще одной ведущнй на Евровидении 2023 является Ханна Уэддингем. Это английская актриса и певица, которая снималась в популярных сериалах и фильмах — Игра престолов, 12 обезьян и Половое воспитание.

К ним также присоединится и Алиша Диксон, британская певица, модель, танцовщица и телеведущая. Она не только поет, но и берет участие в локальных телевизионных шоу по типу Танцы со звездами.

Напомним, что подготовка к конкурсу идет полным ходом — 2 мая дуэт Tvorchi уже отправился в Ливерпуль, где 4 мая проведет репетицию на британской сцене.