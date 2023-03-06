Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук вспомнил слова своего покойного отца Ивана, которому 6 марта могло бы исполниться 76 лет.

Экс-министр образования и науки Украины всегда говорил своему сыну заниматься тем, чем он может. Воспоминаниями об отце Вакарчук поделился в Instagram, отметив, что придерживается этих слов.

— В этот день был бы день рождения моего папы Ивана Вакарчука. Всегда вспоминаю его слова: — Если можешь чем-то не заниматься — не занимайся. Делай только то, чего не можешь не делать, — написал Святослав.

Говорит, именно поэтому сейчас он находится на Донбассе с нашими защитниками и защитницами.

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— Буду ездить сюда столько, сколько нужно. До победы! — подчеркнул певец.

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Напомним, Святослав Вакарчук на протяжении всей полномасштабной войны активно поддерживает украинских военных. Он ездит по горячим точкам, где выступает для них, тем самым поддерживая моральный дух.

Также музыкант всячески помогает своей родной стране. Например, недавно Вакарчук собрал 147 млн грн для Украины на концерте в Лондоне.