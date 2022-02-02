Жена телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова рассказала, что во время отдыха сильно повредила ноготь на ноге.

Даша вместе с Никитой, их сыном Львом и родителями сейчас находится на Сейшельских островах. Там с блогером случился неприятный инцидент, во время которого ее ноготь раскололся на две части.

— Я была в душе. Выходила и открыла стеклянную дверь на себя. Под угол стеклянной двери попала моя нога, а если быть точнее — мой ноготь, который теперь пополам. Рыдала сильно на плече у мужа и думала, как я теперь педикюр сделаю, — поделилась Даша в Instagram.

После этого Квиткова обратилась за медицинской помощью. Теперь она хромает, пьет обезболивающие таблетки и с перевязкой. Ей нельзя купаться в океане.

— Я порыдала вчера. Сегодня все хорошо. Спасибо за ваши переживания и смс, — отметила Даша.

Подписчики поинтересовались у блогера, что не так с этим островом и пожелали им возвращения домой.

— Ребята, это мы еще не рассказывали вам всего, что происходило с нами и малым. И не расскажем, оставим с собой. Сегодня мама Никиты порезала ногу об кораллы. Просто ретроградный меркурий, — призналась Квиткова.

Напомним, в декабре Даша Квиткова сделала ринопластику. По словам блогера, визуально ничего не изменилось, поскольку она убрала едва заметную ямку на носу.