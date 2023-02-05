Руслан Ханумак заявил, что готов пойти на Холостяк после развода с Алиной Шаманской

Режиссер Руслан Ханумак сказал, что после развода с блогером Алиной Шаманской готов пойти на романтическое реалити Холостяк. Также он высказался о фото с Анной Алхим, после которого и разгорелось публичное выяснение отношений между экс-возлюбленными.

По словам Руслана, о разводе с Алиной они говорили уже давно, однако пытались дать себе шанс. Об этом он рассказал в интервью Даниэлю Салему.

— Длилось все год. Жили по отдельности. Я не ее человек. Пазл просто не влазит. История с Алхим высосана из пальца. Не хочу даже оправдываться. Заехали поесть. Была ее мама, брат, сын. Я понимаю, что у Алины творилось. Я у нее в stories не появляюсь семь месяцев. И тут я с ее коллегой. Когда она это увидела, то так ох**ла. Думаю, direct был завален. Это добило. Не будет у меня больше отношений. Максимум — Холостяк я уже говорю вам да, — отметил Ханумак.

8 января стало известно, что Алина Шаманская и Руслан Ханумак разводятся. Об этом блогер написала в своем Instagram, обнародовав фото, на котором ее супруг в компании Анны Алхим.

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Алина сказала, что до последнего не хотела выносить все на публику, однако вынуждена защищать себя сама.

У них есть пятилетний сын Артур.