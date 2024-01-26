Румыния не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение 2024, который пройдет в шведском городе Мальме.

Почему Румыния отказалась от Евровидения 2024

Еще в декабре 2023 года Европейский вещательный союз заявил, что в конкурсе примут участие 37 стран. Румынии в списке не было, однако отмечалось, что ведутся переговоры с румынским вещателем TVR относительно их потенциального участия.

В четверг, 25 января, совет директоров румынского вещателя Televiziunea Română провел заседание, на котором обсудил и утвердил бюджет телекомпании на 2024 год.

Сейчас смотрят

Средств на Евровидение не выделили, поэтому Румыния не будет участвовать в 68-м песенном конкурсе.

Отметим, что Румыния дебютировала на Евровидении в 1994 году. В общем представители этой страны ездили на конкурс 23 раза, однако ни разу не побеждали.

Им удавалось занять 3 места в 2005 и 2010 годах. Худший результат страны был в 2023 году, тогда участник из Румынии получил ноль баллов во втором полуфинале.

В мае Евровидение 2024 будет принимать город Мальме, расположенный на юге Швеции. Полуфиналы конкурса состоятся 7 и 9 мая. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.

Представителя Украины на Евровидении 2024 выберут 3 февраля в финале Нацотбора. Все песни и порядок выступления участников — смотрите в нашем материале.