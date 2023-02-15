Netflix выпустил трейлер второй части 4 сезона сериала Ты. Компания решила разбить череду серий на две части, и вторая выйдет уже 9 марта.

Так, первые 5 эпизодов посвятили тому, как Джо Голдберг начинает свою новую жизнь в Европе в качестве учителя. Правда, со временем он оказывается частью заговора с серийным убийцей.

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Однако это только завязка того, что будет во второй части 4 сезона.

В новом трейлере показали продолжение конфликта между Джо и Рисом. Фанаты понимают, что ситуация будет только обостряться в следующих сериях.

Телесериал основан на одноименной серии книг Кэролайн Кепнес. Премьера первого сезона состоялась в сентябре 2018 года, второй вышел в декабре 2019 года, третий — в октябре 2021 года. Проект стал очень популярным и смог собрать тысячи фанатов.

Теперь они ожидают начала марта — в Netflix специально сделали небольшую паузу между эпизодами 4 сезона, чтобы любители теорий смогли сделать свои выводы после увиденного.

Весной также выйдет еще один популярный сериал от Netflix — опубликован трейлер Королева Шарлотта: История Бриджертонов. Это полноценный сиквел к оригинальному проекту, который так полюбился пользователям стриминговой платформы.