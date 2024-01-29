Телеканал ICTV2 рассекретил дату премьеры 3 сезона детектива Вскрытие покажет. Уже вскоре зрители смогут встретиться с любимыми героями и новыми персонажами судебно-медицинского сериала.

Вскрытие покажет 3 сезон — дата премьеры

Новый сезон рейтингового шоу выйдет на канале ICTV2 27 февраля в 20:00 и станет первой сериальной премьерой года. Детектив создан совместно с кинокомпанией Mamas Film Production.

Шоуранеры ожидают, что новые эпизоды получат не меньше внимания и любви зрителей, чем второй сезон сериала Вскрытие покажет. Он был очень успешным и во время показа в январе-мае 2023 года лидировал в слоте среди всех телеканалов по всем мужским аудиториям.

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Третий сезон проекта станет еще более актуальным для украинцев.

Вскрытие покажет 3 сезон — сюжет и актерский состав

Действия в новых сериях будут происходить в Украине во время полномасштабной войны. Персонажи будут переживать вражеские атаки, воздушные тревоги и блэкауты, а также помогать фронту, приближая нашу победу.

Главными героями снова станут следователь Олег Гончар (Артемий Егоров) и судмедэксперт Яна Гончар (Ольга Гришина). Как и в предыдущих сезонах, Олег будет основывать свои обвинения именно на тех доказательствах, которые найдет Яна в телах жертв. Этот дуэт раскроет самые темные и сложные криминальные случаи, параллельно выясняя свои непростые отношения.

— В новых эпизодах зрители снова станут свидетелями молниеносного поединка между Олегом и Яной. Они, как и в предыдущем сезоне, будут конкурировать на профессиональном уровне. Вообще все главные герои окажутся перед серьезным выбором, и самое интересное — как они поступят. Этот сезон мы снимали во время полномасштабного вторжения, и все действия сериала будут происходить тоже в условиях войны. Поэтому и актеры, и их персонажи переживают одинаковые вещи, — рассказывает о третьем сезоне режиссер Александр Кириенко.

Будет место и любовной линии: все главные герои будут влюбляться и даже бороться за свою любовь. Неожиданно вернется прокурор Илья Левченко, возлюбленный Яны, которого сыграл актер Тарас Цимбалюк.

Появится новая бариста — красавица и умница Даша, чей образ воплотила актриса Ольга Атанасова. Эти персонажи серьезно повлияют на сюжет и судьбы главных героев Яны и Олега.

— Мой Олег — взвешенный и спокойный человек. Умный, преданный своей работе, но когда касается женщин, он превращается в ребенка, как говорится — становится трогательным и ранимым. У него есть определенные проблемы с женщинами и он будет пытаться их решить, — рассказывает о своем персонаже Гончаре актер Артемий Егоров.

Также заметные изменения произойдут в бюро. Лаборант Ростик уйдет на фронт — как и актер Михаил Досенко, который сейчас защищает нашу страну в ВСУ. Его в сериале заменит экранный брат Святослав, или Свят (Федор Гуринец). Остроумный, молодой, с чувством юмора, он влюбится, а также будет троллить некоторых коллег.

Шеф Бюро Степан Степанович уйдет на больничный после очередного прилета, а на его место придет умный и спокойный Трофимыч (Сергей Деньга). Ему предстоит не только руководить участком, но и выступать модератором для своих коллег.

Также в новом сезоне появятся актеры Игорь Портянко, Яков Кучеревский, Константин Октябрьский и другие.