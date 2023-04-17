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Раскритиковали за фото на Пасху: Леся Никитюк резко ответила хейтерам

17 апреля 2023, 19:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Леся Нікітюк
Источник: Леся Нікітюк

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк эмоционально ответила хейтерам после того, как те раскритиковали ее за фото на Пасху 2023.

Так, в своем Instagram Леся обнародовала серию фото из церкви. На одном из них она запечатлена вместе с маленькими девочками, которые на снимке, как и Никитюк, предстали в платках.

Некоторые пользователи сети решили прицепиться к тому, что дети в платочках, однако Леся быстро поставила их на место.

— Почитала комментарии под последним постом, где я сходила в церковь с детьми, мамой, кумой. Мы посвятили паску, и кто-то прицепился к тому, что мои дети в платках. Какая вам разница, что завязали себе на голову мои дети? Они увидели, что я в платке, и себе захотели, — отрезала Никитюк.

Она призвала людей быть светлее, несмотря на то, что понимает — всем тяжело, однако своих сограждан точно трогать не стоит.

— Хочется грязи какой-то, где-то подлить масла в огонь. Не нужно к своим, не нужно. Нужно держаться и быть людьми, поскольку мы как раз таки люди, нелюди вы знаете где, — сказала Леся.

В итоге ведущая пожелала всем хорошего дня и светлой головы.

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