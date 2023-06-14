Ночью 14 июня российские войска осуществили ракетный обстрел Одессы, в результате которого есть погибшие. Наши защитники сбили три ракеты, а четвертая попала в складское помещение.
Очередной акт терроризма активно обсуждают не только пользователи сети, но и знаменитости.
Реакция звезд на ракетный обстрел Одессы — смотрите в материале.
Певица Настя Каменских показала последствия обстрела — повреждены здания.
— Сколько боли и страданий эти нелюди несут на нашу землю, — подписала видео артистка.
Ведущая Леся Никитюк не понимает, почему террористы выбрали именно складское помещение за цель.
— Не понимаю, что там было такого, чтобы бить ракетами. Уроды. Мои соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, — поделилась мыслями Леся.
Певица Тина Кароль сделала репост видео от United24, где показали последствия ракетного обстрела Одессы — здания получили значительные повреждения, и погибших в результате атаки трое.
Артист Владимир Дантес эмоционально выразился касательно обстрела — певец назвал россиян ублюдками за то, что они забирают жизни мирных украинцев.
Комик Сергей Середа также показал видео с последствиями ночного обстрела Одессы.
— Одесса. Как же они за**али, — эмоционально высказался шоумен.
Ведущий Анатолий Анатолич заявил, что обстрел Одессы — это наше общая трагедия, которое касается каждого украинца.
— Каждый город, каждое попадание — это наше общее горе. Мы разделяем это на все — так легче, — добавил шоумен.