Ночью 14 июня российские войска осуществили ракетный обстрел Одессы, в результате которого есть погибшие. Наши защитники сбили три ракеты, а четвертая попала в складское помещение.

Очередной акт терроризма активно обсуждают не только пользователи сети, но и знаменитости.

Реакция звезд на ракетный обстрел Одессы — смотрите в материале.

Певица Настя Каменских показала последствия обстрела — повреждены здания.

— Сколько боли и страданий эти нелюди несут на нашу землю, — подписала видео артистка.

Ведущая Леся Никитюк не понимает, почему террористы выбрали именно складское помещение за цель.

— Не понимаю, что там было такого, чтобы бить ракетами. Уроды. Мои соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, — поделилась мыслями Леся.

Певица Тина Кароль сделала репост видео от United24, где показали последствия ракетного обстрела Одессы — здания получили значительные повреждения, и погибших в результате атаки трое.

Артист Владимир Дантес эмоционально выразился касательно обстрела — певец назвал россиян ублюдками за то, что они забирают жизни мирных украинцев.

Комик Сергей Середа также показал видео с последствиями ночного обстрела Одессы.

— Одесса. Как же они за**али, — эмоционально высказался шоумен.

Ведущий Анатолий Анатолич заявил, что обстрел Одессы — это наше общая трагедия, которое касается каждого украинца.