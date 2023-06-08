Комик Максим Галкин отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС россиянами. Артист показал кадры последствий террористического акта, из-за которого под угрозу поставлено тысячи жизней.

Так, Галкин опубликовал снимки, которые разбили сотни тысяч сердец — украинцы прикладываю все усилия, чтобы спасти каждую жизнь. На фото — эвакуация животных, людей в возрасте, и затопленные целые населенные пункты.

Галкин также иронично назвал себя в подписи иностранным агентом, которым его считают в России. Он подписал, что контент опубликован иноагентом — именно так обязывают законы РФ писать россиян о тех, кого считают “врагом народа”.

Напомним, что в мае Галкин потребовал снять с него статус иностранного агента. Примечательно, что изначально он радовался особому статусу на территории РФ, но спустя время его отношение изменилось.

Сам комик сейчас активно поддерживает Украину, и нередко реагирует на различные события. К примеру, зимой Галкин отреагировал на обстрел Днепра, когда россияне ракетой уничтожили целый подъезд. Тогда комик заявил, что это просто невыносимо.