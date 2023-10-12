Звезда Голливуда Хью Джекман сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 55 лет. Своих поклонников в этот день актер порадовал архивным фото.

— Кажется, здесь мне 17. Я был помощником ассистента футбольной команды, — вспомнил Джекман.

В комментариях фанаты буквально засыпали любимого актера поздравлениями, комплиментами и шутками.

Такой красавчик в юности был, а сейчас еще красивее!

Пусть ваш день будет таким же удивительным, как и вы сами! Желаем замечательного дня рождения и всяческих благ, счастья и здоровья!

С днем рождения, Хью! Надеюсь, ты будешь весь день баловать себя! Похоже, ты был очень преданным помощником ассистента!

Счастливого дня рождения! Похоже, на этом фото ты тренируешь свой будущий образ Росомахи!

Время, когда у него еще не было когтей!

Напомним недавно, Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс попали в центр внимания СМИ из-за заявления о разводе после 27 лет брака.