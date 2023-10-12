Звезда Голливуда Хью Джекман сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 55 лет. Своих поклонников в этот день актер порадовал архивным фото.
— Кажется, здесь мне 17. Я был помощником ассистента футбольной команды, — вспомнил Джекман.
В комментариях фанаты буквально засыпали любимого актера поздравлениями, комплиментами и шутками.
- Такой красавчик в юности был, а сейчас еще красивее!
- Пусть ваш день будет таким же удивительным, как и вы сами! Желаем замечательного дня рождения и всяческих благ, счастья и здоровья!
- С днем рождения, Хью! Надеюсь, ты будешь весь день баловать себя! Похоже, ты был очень преданным помощником ассистента!
- Счастливого дня рождения! Похоже, на этом фото ты тренируешь свой будущий образ Росомахи!
- Время, когда у него еще не было когтей!
Напомним недавно, Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс попали в центр внимания СМИ из-за заявления о разводе после 27 лет брака.
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