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Фото Персоны

Росомаха. Начало: Хью Джекман показал себя в 17 лет

12 октября 2023, 15:02
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Джекман
Источник: Getty Images

Звезда Голливуда Хью Джекман сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 55 лет. Своих поклонников в этот день актер порадовал архивным фото.

— Кажется, здесь мне 17. Я был помощником ассистента футбольной команды, — вспомнил Джекман.

В комментариях фанаты буквально засыпали любимого актера поздравлениями, комплиментами и шутками.

  • Такой красавчик в юности был, а сейчас еще красивее!
  • Пусть ваш день будет таким же удивительным, как и вы сами! Желаем замечательного дня рождения и всяческих благ, счастья и здоровья!
  • С днем рождения, Хью! Надеюсь, ты будешь весь день баловать себя! Похоже, ты был очень преданным помощником ассистента!
  • Счастливого дня рождения! Похоже, на этом фото ты тренируешь свой будущий образ Росомахи!
  • Время, когда у него еще не было когтей!

Напомним недавно, Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс попали в центр внимания СМИ из-за заявления о разводе после 27 лет брака.

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