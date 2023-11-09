Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, попал в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Сейчас в этом списке находится 213 человек.
Что известно о певце Shaman
31-летний Shaman поддерживает кровавую политику российского диктатора Владимира Путина и войну в Украине.
В начале 2023 года он выступил с серией концертов на оккупированных Россией территориях: в Луганске, Мариуполе и Геническе.
Музыкант регулярно выступает на прокремлевских мероприятиях и концертах в поддержку войны в Украине. Также Дронов пел перед российскими оккупантами, которые проходили лечение в госпитале Подольска.
Недавно, исполняя на концерте песню Я русский, Shaman нажал красную кнопку на символическом “ядерном чемоданчике” — после чего над стадионом взорвался фейерверк.
Фото: Shaman