Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, попал в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Сейчас в этом списке находится 213 человек.

Что известно о певце Shaman

31-летний Shaman поддерживает кровавую политику российского диктатора Владимира Путина и войну в Украине.

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В начале 2023 года он выступил с серией концертов на оккупированных Россией территориях: в Луганске, Мариуполе и Геническе.

Музыкант регулярно выступает на прокремлевских мероприятиях и концертах в поддержку войны в Украине. Также Дронов пел перед российскими оккупантами, которые проходили лечение в госпитале Подольска.

Недавно, исполняя на концерте песню Я русский, Shaman нажал красную кнопку на символическом “ядерном чемоданчике” — после чего над стадионом взорвался фейерверк.

Фото: Shaman