Российской певице Алле Пугачевой угрожают компроматом. Все дело из-за антивоенной позиции ее семьи, в особенности мужа, ведущего и юмориста Максима Галкина.

Сама артистка напрямую не высказывалась против полномасштабной войны в Украине, однако позицию их семьи обозначил супруг и их выезд из РФ в Израиль. Очевидно, российским пропагандистам не нравится это.

Так, по словам друга семьи Пугачевой, публициста Марата Гельмана, если против Галкина возбудят уголовное дело в РФ, она начнет говорить и не остановится. Значит — ей есть, что рассказать.

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На это отреагировал журналист Антон Красовский, отметив в своем шоу Антонимы, что у него есть компромат на певицу.

— Алла Борисовна, насколько я понимаю, высказалась однажды. Мол — Если вы продолжите Максима мочить, я все расскажу. Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что, — отметил Красовский.

Также он решил вспомнить случай, когда Пугачева якобы просила деньги у влиятельного человека на празднование юбилея.

— Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал, — сказал журналист.

Россияне не в первый раз пытаются задеть артистку. Недавно на здании Останкино появилась надпись — нецензурное послание для Пугачевой: Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за**ала.

Сама Пугачева спокойно отреагировала на оскорбления. Артистка разместила в Instagram короткое видео, на котором поднимает глаза к камере и улыбается. В подписи к ролику исполнительница отметила низкий интеллект россиян.