Украинская артистка Верка Сердючка презентовала песню Є пропозиція, которая стала саундреком к фильму Большая прогулка.

Это первая за 20 лет композиция Сердючки на украинском языке. Она уверена, что трек вдохновит слушателей на романтическое настроение и напомнит, что у каждой истории есть счастливый конец.

— Есть предложение проснуться утром вдвоем… Разве можно предложить что-нибудь более романтичное? В этом предложении есть все: и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное надежда на то, что в итоге все будет хорошо! – поделился Андрей Данилко.

Кстати, Верка Сердючка не только создала саундтрек к фильму Большая прогулка, но вместе с мамой снялась в нескольких эпизодах ленты. Премьера картины состоится 24 февраля.

В комментариях поклонники отмечают, что песня получилась очень жизнерадостной, поэтому имеет все шансы стать настоящим хитом.

Такая теплая, жизнерадостная и солнечная песня! Супер!

Андрей, Вы как лучик солнышка в темном царстве. Спасибо за валентинку!

Боже, это самый лучший момент дня! Спасибо за новый хит!

Вот хитяра! Заряд позитива с самого утра! Спасибо!

Это будет хитом! Андрей, ты самый лучший артист! Очень долго тебя ждали! – пишут пользователи сети.

Недавно Верка Сердючка поддержала тренд с TikTok и спела песню Батько наш Бандера на сцене юмористического представления Дизель шоу.

Сердючка прервала свое выступление, обращаясь к девочке, которая принесла ей цветы на сцену. Верка обняла ребенка и с серьезным видом спела строчку из песни. Артистку поддержали и бэк-вокалисты, и зрители в зале.