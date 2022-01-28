Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская презентовала новую песню Имя твое.

Трек Имя твое — история о любви длиною в жизнь, которая никуда не уходит, а трансформируется и находит свое продолжение в детях.

— Имя твое. Вне времени, вне обстоятельств, вне условий. В каждом миллиметре меня, — написала Слава в Instagram.

Также артистка отметила, что песня была написана Юрием Лемчуком — автором хитов НеАнгелы, таких как Роман и По клеточкам.

Кроме того, открылся предзаказ первого сольного альбома Каминской, в который вошло семь совершенно новых композиций.

Поклонники оценили новый трек Славы, отметив, что песня задела их за душу.

Очень нежная и чувственная песня, прям за душу задела.

Отличная песня! Удачи и множества хитов!

Браво, Слава!

Музыка, голос, текст — все красиво… Осталось дополнить видеорядом.

Голос у вас очень сильный.

Роман 2.0.

Слава вне конкуренции! Что не песня, то хит.

Слава, у вас такой чувственный голос. Это такая редкость, чтоб артист мог так эмоцию передавать манерой исполнения.

Какая красивая песня! И спета хорошо, и смысл слов глубокий.

Песня идет от самого сердца!

Смело, сильно, откровенно! Мировой уровень, — пишут в комментариях под треком.

Ранее Слава Каминская намекнула на расставание с бойфрендом. В Instagram артистка опубликовала фото, под которым оставила неоднозначное послание.

По словам Славы, решение уйти — это миллиарды мыслей и сомнений.