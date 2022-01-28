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Роман 2.0: Слава Каминская презентовала новую песню

28 января 2022, 09:50
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Слава Каминская
Источник: Слава Каминская

Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская презентовала новую песню Имя твое.

Трек Имя твое — история о любви длиною в жизнь, которая никуда не уходит, а трансформируется и находит свое продолжение в детях.

Имя твое. Вне времени, вне обстоятельств, вне условий. В каждом миллиметре меня, — написала Слава в Instagram.

Также артистка отметила, что песня была написана Юрием Лемчуком — автором хитов НеАнгелы, таких как Роман и По клеточкам.

Кроме того, открылся предзаказ первого сольного альбома Каминской, в который вошло семь совершенно новых композиций.

Поклонники оценили новый трек Славы, отметив, что песня задела их за душу.

  • Очень нежная и чувственная песня, прям за душу задела.
  • Отличная песня! Удачи и множества хитов!
  • Браво, Слава!
  • Музыка, голос, текст — все красиво… Осталось дополнить видеорядом.
  • Голос у вас очень сильный.
  • Роман 2.0.
  • Слава вне конкуренции! Что не песня, то хит.
  • Слава, у вас такой чувственный голос. Это такая редкость, чтоб артист мог так эмоцию передавать манерой исполнения.
  • Какая красивая песня! И спета хорошо, и смысл слов глубокий.
  • Песня идет от самого сердца!
  • Смело, сильно, откровенно! Мировой уровень, — пишут в комментариях под треком.
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Ранее Слава Каминская намекнула на расставание с бойфрендом. В Instagram артистка опубликовала фото, под которым оставила неоднозначное послание.

По словам Славы, решение уйти — это миллиарды мыслей и сомнений.

Теги
Песня , прем’єра , Слава з НеАнгелів
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