Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская презентовала новую песню Имя твое.
Трек Имя твое — история о любви длиною в жизнь, которая никуда не уходит, а трансформируется и находит свое продолжение в детях.
— Имя твое. Вне времени, вне обстоятельств, вне условий. В каждом миллиметре меня, — написала Слава в Instagram.
Также артистка отметила, что песня была написана Юрием Лемчуком — автором хитов НеАнгелы, таких как Роман и По клеточкам.
Кроме того, открылся предзаказ первого сольного альбома Каминской, в который вошло семь совершенно новых композиций.
Поклонники оценили новый трек Славы, отметив, что песня задела их за душу.
- Очень нежная и чувственная песня, прям за душу задела.
- Отличная песня! Удачи и множества хитов!
- Браво, Слава!
- Музыка, голос, текст — все красиво… Осталось дополнить видеорядом.
- Голос у вас очень сильный.
- Роман 2.0.
- Слава вне конкуренции! Что не песня, то хит.
- Слава, у вас такой чувственный голос. Это такая редкость, чтоб артист мог так эмоцию передавать манерой исполнения.
- Какая красивая песня! И спета хорошо, и смысл слов глубокий.
- Песня идет от самого сердца!
- Смело, сильно, откровенно! Мировой уровень, — пишут в комментариях под треком.
Ранее Слава Каминская намекнула на расставание с бойфрендом. В Instagram артистка опубликовала фото, под которым оставила неоднозначное послание.
По словам Славы, решение уйти — это миллиарды мыслей и сомнений.