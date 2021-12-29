В канун Нового Года популярная певица Джамала рассказала о праздничном крымскотатарском столе.

Артистка призналась, что все их новогодние традиции связаны с едой, поэтому ее мама ежегодно готовит три коронных блюда. Одно из них – салат с гранатом, курагой, кишмишем и черносливом.

Также в семье Джамалы готовят сарму из виноградных листьев и торт Кучерявый пинчер на десерт.

– Три блюда, три изюминки нашего стола, кроме всех оливье, шуб и бутербродов с икрой, которые мы едим на Новый год, как и все вокруг по традиции, – добавила Джамала.

Певица добавила, что также на ее новогоднем столе есть такие традиционные блюда как оливье, шуба и бутерброды с икрой.

Раньше мы рассказывали, что можно приготовить на Новый год. В праздничную ночь важно угодить главному символу 2022 года – Водяному Тигру. Этот зверь любит великолепие во всем, поэтому все приготовленные блюда должны быть изысканными.

Несмотря на эффектный вид, салаты и закуски выбирайте простые в приготовлении и вкусные, поскольку экзотические блюда могут разозлить царя всех зверей.