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Родственники сказали, что ее не стало: Alyona Alyona сообщила о потере в семье

23 ноября 2022, 08:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Родственники сказали, что ее не стало: Alyona Alyona сообщила о потере в семье

В семье рэп-исполнительницы Alyona Alyona произошло горе. Не стало близкого человека артистки — бабушки.

Грустной новостью она поделилась в своем Instagram, отметив, что узнала об этом от родственников. К сообщению Alyona Alyona прикрепила их хит с певицей Джамалой Жалі, признавшись, что эта песня ассоциируется у нее с кончиной первой бабушки.

— В день съемок клипа на этот трек мне утром позвонили родители и сказали, что в Кировоградской области умерла моя бабушка. Я рассказывала вам эту историю. И так сложилось, что я не смогла провести ее в последний путь. А вчера мои родственники рассказали, что умерла моя другая бабушка, — рассказала Alyona Alyona.

Также артистка поблагодарила поклонников за то, что они слушают эту песню и делятся своими историями.

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Недавно еще один артист поделился своей трагедией. Wellboy рассказал, что не стало его прабабушки, назвав ее лучшей женщиной.

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