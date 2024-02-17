Актриса Ксения Мишина ошеломила жуткой историей из своих школьных времен. Она рассказала, что учитель валеологии регулярно устраивал ей и ее одноклассницам “медицинские осмотры”.

Ксения Мишина вспомнила об учителе-педофиле

Тогда Ксения училась в шестом классе севастопольской школы. Учитель раз в месяц освобождал девушек от своего урока, заводил их в специальный кабинет и заставлял снять одежду.

— Мы все раздевались до трусиков, подходили, он все смотрел, заглядывал в трусики и говорил, что все хорошо, — поделилась Мишина в программе на канале Stand Up Battle Club.

Этим извращенец не ограничивался, а также приглашал школьниц в свой дом, где показывал им порно.

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— У него был компьютер, у нас еще не было. Лежали какие-то диски, и была изображена голая девушка. Мы спросили, что там, он нам поставил, и там была порнушка, которую мы посмотрели, — вспомнила Ксения.

Наказали ли учителя-педофила Ксении Мишиной

Актриса призналась, что ни она, ни другие ее одноклассницы не рассказывали родителям о том, что делает их педагог. Ксения говорит, что только сейчас понимает, какие страшные вещи творил Константин Александрович.

— Мы все его очень любили. Мы ему доверяли, он такой классный был. Потому что он освобождал с уроков, — объяснила ту подростковую мотивацию знаменитость.

Мишина добавила, что учитель-педофил так и остался работать в школе, только сменил профиль с валеологии на физкультуру.