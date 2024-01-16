Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, чем занимается в Варшаве, и удивила поклонников заявлением о “пластических операциях”.

Какие “пластические операции” сделала Леся Никитюк

После длительной паузы телеведущая вышла на связь с подписчиками в сториз в Instagram. Она рассказала, что сейчас находится в Варшаве, а свое отсутствие в соцсетях объяснила тем, что “делала несколько пластических операций”.

Впоследствии Леся объяснила, что под “операциями” она имела в виду другие изменения в жизни.

Сейчас смотрят

В частности, за рубежом Никитюк ежедневно читала книги и медитировала, чтобы избавиться от негативных мыслей. Звезда призналась, что не любит читать, но пытается интегрировать эту полезную привычку в свою жизнь.

Также Леся ходила на шопинг и пыталась поднять самооценку ежедневными мантрами перед зеркалом.

Кроме этого, телеведущая пошутила о “пластических операциях в фотошопе”, опубликовав фото в купальнике с увеличенными губами, грудью и ягодицами.

Никитюк отметила, что надо уметь смеяться над собой, потому что “смех открывает твое сердце и утешает душу”.