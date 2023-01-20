Роберт Паттинсон раскритиковал идеалы красоты для мужчин — это огромная проблема для него, как и для других актеров в Голливуде.

— Даже если вы просто следите за своим потреблением калорий, это чрезвычайно затягивает — и вы не совсем понимаете, насколько это коварно, пока не становится слишком поздно, — заявил актер.

Паттинсон признался, что пробовал все способы контроля своего тела, хоть и не особо старался держать его в каком-то конкретном состоянии. В одно из последних интервью он заявил, что пробовал все, кроме постоянства.

— Однажды я две недели не ел ничего, кроме картофеля — для детоксикации. В рацион входил только отварной картофель и гималайская розовая соль. Такой способ наверняка приведет к похудению.

В планах звезды Сумерок и Бэтмена на 2023 год — попробовать постоянство. Речь идет о правильном рационе питания и своевременному прийоме пищи.

Сейчас смотрят Паттинсон умело трансформируется для своих ролей — он ходил в зал, чтобы набрать мышечной массы для съемок в картине Бэтмена, и следовал строгому режиму тренировок. — Я думаю, что если вы все время тренируетесь, вы являетесь частью проблемы. Вы создаете прецедент. В 70-х этим никто не занимался, — заявяил Паттинсон. Впрочем, правильная еда помогает не только следить за фигурой, но и раскрывать тайны. К примеру, банка варенья помогла Шакире узнать об изменах ее мужа.

Источник Variety

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.