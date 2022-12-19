19 декабря отмечают добрый и волшебный праздник — День святого Николая. Эту дату ждут как взрослые, так и детки, ведь именно в нее под подушкой находят приятные сюрпризы.

В этом году в Украине все праздники не такие, как в мирное время, однако они все же есть, поскольку это повод хоть немного отвлечься и подарить себе хорошее настроение.

На святого Николая, как и на любой другой праздник — нужно дарить подарки или просто поздравлять приятными словами, желая здоровья и благополучия. Звезды шоу-бизнеса не упустили возможности пообщаться с украинцами, поздравив их с Днем святого Николая.

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Музыкальный продюсер Потап попросил у святого, чтобы тот защитил наших детей и ВСУ.

— Защитите наших детей, святой Николай, Архангел Михаил и ВСУ, — написал музыкант.

Ведущий Владимир Остапчук обнародовал фото Харькова, пожелав всем нам мирного неба.

— С Николайчиком. Мирного неба и спокойной жизни, — написал он.

Ведущий Андрей Бедняков попросил у святого ничего не приносить под подушку россиянам.

— Снова дроны. Снова взрывы. Святой Николай, больше тем людям не приноси ничего под подушку, — отметил Бедняков.

Поздравил своих поклонников и певец Александр Пономарев, обнародовав фото с коллегой Dzidzio.

— Поздравляем с Днем святого Николая! Возвращаемся с Dzidzio домой из Праги! Везем много подарков, — сообщил артист под фото.

Певица Настя Каменских поделилась прошлогодними новогодними фото, отметив, что в этот день мы все ждем чуда, мечтаем и загадывает желания. Поэтому артистка решила организовать сбор на помощь деткам.

— Сегодня я смотрю на эти новогодние фото с прошлого года и вспоминаю, с какой радостью встречали мы праздники. И хотя сейчас все изменилось, я продолжаю верить в то, что добро и свет внутри нас все равно не уничтожить… В то время, когда украинские дети в прифронтовых зонах почти все время находятся без тепла и света, мы инициируем сбор на теплосеты, которые станут таким долгожданным подарком от Николая и смогут помочь согреться в холодные зимние ночи, — написала Каменских.

Ведущая Екатерина Осадчая решила поделиться видео, на котором она вместе с семьей наряжает елку.