Львовский ресторатор и шеф-повар Андрей Гудыма погиб в боях под Бахмутом. Это произошло 2 июля.

В Facebook жена Андрея Ульяна поделилась трагической новостью сегодня, 4 июля. Она сообщила, что прощание с ним состоится во Львове 6 числа в 11:00 в Гарнизонном храме апостолов Петра и Павла, похороны состоятся на Лычаковском кладбище (Марсово Поле) в 12:00.

— Все, о чем я молилась в последние дни — чтобы ты появился в сети. Чтобы почитал сообщения и просмотрел фоточки от Юляшки, на которые она ждала ответов и постоянно спрашивала: Чего папа не отвечает? Увидев скрины наших с ней переписок, ты бы улыбнулся и тебе бы стало так тепло на сердце. Но там застыло — последний раз в пятницу — 01.07, — написала Ульяна.

Андрей Гудыма был ресторатором, шеф-поваром, блогером, художником и автором. Совсем скоро должна была выйти его книга 69 спецій для серця.

Отметим, 5 июля в Гарнизонном храме состоится прощание с писательницей Викторией Амелиной, которая получила тяжелые ранения во время обстрела Краматорска 27 июня. Из жизни она ушла 1 июля.