Григорий Решетник, ведущий реалити-шоу от СТБ Холостячка рассказал, почему стоит смотреть новый сезон с главной героиней Златой Огневич, а также сравнил певицу с участницей прошлого сезона — актрисой Ксенией Мишиной.

— Ксения сразу очень эмоциональная, а Злата показывает свою реакцию уже на самих свиданиях. Новая героиня шоу очень талантлива, а также любит острые ощущения — она всегда поддерживала экстремальные свидания, — поделился наблюдениями телеведущий.

Продолжая сравнивать девушек, Григорий отметил красоту обеих участниц. Они разные, но обе являются главными холостячками страны, и за их сердца борется огромное количество мужчин.

Злате удалось влюбить в себя всех мужчин уже с первой вечеринки. В этом ей помогла ее открытость, а также талант легко влюблять в себя людей, умело располагая к себе. В отличие от Ксении Мишиной, Злата Огневич очень легко влюбляется. По мнению шоумена, «этот обнаженный нерв будет главной фишкой сезона».

— Открытость Златы помогли сделать второй сезон шоу Холостячка ярким и эмоциональным — еще с первых эпизодов мужчины поверили, что достойны быть вместе с главной героиней, и начали соперничать друг с другом за сердце певицы, — рассказал Решетник.

Второй сезон романтического реалити Холостячка стартует уже 17 сентября.

Напомним, что главная героиня шоу Злата Огневич поделилась впечатлениями от участников проекта.

Злата призналась, что ее приятно удивила первая вечеринка, и даже успела определиться со своими фаворитами. И, как оказалось, в течение проекта они не разочаровали главную героиню реалити.