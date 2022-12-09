Китайско-канадский рэпер Крис Ву был приговорен к 13 годам тюремного заключения и депортации. Его признали виновным в изнасиловании трех женщин, и теперь ему может грозить химическая кастрация после депортации в Канаду.

Известно, что скандал начал разгораться еще в 2021 году — тогда его обвинила в изнасиловании 19-летняя студентка Ду Мэйчжу. Она заявила, что инцидент произошел еще в 2014 году, когда она была несовершеннолетней. На фоне этого певца раскритиковали, а крупные компании и бренды разорвали с ним контракт.

Известно, что рэпер предложил жертве около $77 тыс. за молчание, но так отказалась. Девушка дала Крису 24 часа, чтобы тот выступил с заявлениями об уходе из шоу-бизнеса и публично извиниться перед всеми жертвами.

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Впрочем, теперь 13 лет Ву проведет за решеткой, и его депортируют в Китай. Артист был одним из самых успешных звезд Китая — у него были контракты с Porsche, Master Kong Ice Tea, Louis Vuitton и Bulgari.

В случае с химической кастрацией трудно возразить, поскольку Ву ругал молодых женщин через СМИ, отрицал их претензии и в конечном итоге не проявлял раскаяния.

Не только китайские музыканты попадают в скандал — недавно американский певец Ник Картер ответил на обвинения в изнасиловании несовершеннолетней фанатки с аутизмом. Артист из Backstreet Boys опроверг слухи об инциденте, который якобы произошел в 2001 году.