Телеведущая Регина Тодоренко, проживающая в РФ, стала мамой во второй раз. Отцом стал Влад Топалов, с которым она и старший сын Майкл недавно улетели на остров Бали.

По заявлениям российским СМИ, у звездной пары родилась дочь.

Бали для родов выбрали не случайно — для Тодоренко это место силы, о чем она сообщала еще перед рождением ребенка. Правда, сама звезда пока не заявляла официально о появлении девочки.

Сейчас смотрят

— Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на Земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали, где я себя чувствую умиротворенной и целостной. Сейчас самая важная задача — сберечь и вырастить жизнь внутри меня, — заявила телеведущая.

Правда, о сохранении жизни граждан ее родной страны она не сказала ни слова с момента полномасштабного вторжения. Тодоренко продолжают обвинять в молчании о войне в Украине, которую развязала Россия. В апреле она заявила, что не поднимает эту тему из-за мужа, который родился в России и имеет другие политические взгляды.

Уже 14 июня в свое 32-летие Тодоренко решила вспомнить, чем запомнился ей год. Из более 20 публикаций ни одна не касалась войны. Она акцентировала свое внимание на Covid, а также путешествии своих родителей из Одессы в Дубаи.