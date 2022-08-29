Певец Владимир Дантес вновь подогрел слухи о романе с дизайнером Дашей Кацуриной и показал милое видео с ней. Артист сейчас находится в Польше.

В Варшаве у Дантеса запланирован концерт в рамках благотворительного тура Доброго вечора, ми з України.

— Мы отправляемся в благотворительный Standup тур в рамках благотворительного тура Доброго вечора, ми з України. Я точно не опоздаю, как это было с Берлином. Потому что я уже приехал в Варшаву. Отсюда буду отправляться во все другие города и страны, — сказал Дантес.

Далее он показал Дашу Кацурину, с которой ему приписывают роман, отметив, что она тоже будет, поскольку уже купила билеты.

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— Я хочу записать stories с этой женщиной, но она говорит, что ужасный свет, — отметил Владимир.

Отметим, после развода Дантеса с Дорофеевой, артисту приписывают роман с бывшей женой нынешнего бойфренда Нади. Владимира и Дашу не раз видели вместе, к тому же, они сами публикую совместные фото и видео.

Официально своих отношений Дантес и Кацурина не подтверждали, однако стоит отметить, что их семьи всегда дружили.