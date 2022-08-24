Верка Сердючка зажгла в киевском метро на концерте ко Дню Независимости Украины. В конце к ней присоединился советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На сцене Сердючка предстала со своей сценической мамой, музыкантами и балетом. Верка исполнила символичную песню в важный государственный украинский праздник — Dancing Lasha Tumbai, которая сейчас называется Dancing Russia Goodbye.

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Выступление Сердючки получилось эффектным и заставило двигаться всех зрителей. К тому же, в так называемом зале присутствовал даже легендарный пес Патрон.

В конце выступления к Сердючке на сцену вышел Арестович. Не обошлось без шуток, однако в конце Алексей обратился к женщинам.

— В украинском языке слово людина — единственное в женском роде. То есть женщина — все для нас… Любимые наши женщины, все это для вас… Вы для нас Украина и есть, для вас мы стараемся и хотим выгнать их от сюда. Также зажить нормальной жизнью, в которой вы никогда не будете плакать, — отметил Арестович.