Раньше я этого не понимал: участник Холостячки 2 о важности свадьбы в жизни

Участник романтического реалити-шоу Холостячка Роман Свечкоренко поделился своими размышлениями насчет важности свадьбы в жизни человека.

— Раньше я этого не понимал, думал это не важно. Сейчас я знаю, что это важно. Ну, во-первых, любая женщина хочется почувствовать себя особенной, а свадьба это один из важных дней, когда это чувство очень острое, — отметил Свечкоренко.

По его словам, также у женщин есть страх, что это никогда не случится.

Участник проекта отметил, что это дает возможность женщине убедится в более серьезном отношении со стороны мужчины.

— И зная, что для моего любимого человека это важно, то это априори важно и для меня. Я хочу делать человека рядом со мной счастливым, — подчеркнул Роман Свечкоренко.

Холостячка 2

После первой вечеринки Злата Огневич таки определилась и вручила розы шестнадцати участникам.

Борьбу за сердце певицы продолжат Роман Свечкоренко, Васко Младенов, Андрей Хветкевич, Олег Плахотнюк, Игорь Присяжнюк, Павел Богда, Илья Закорецкий, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Винченцо Дулепа, Евгений Селютин, Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко, Богдан Коломейко, Роман Васильев и Александр Борзенко.

Как прошел 1 выпуск 2 сезона Холостячки читайте в материале.