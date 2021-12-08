Раньше там были три бутылки шампанского: что Андре Тан прячет в холодильнике

Украинский дизайнер одежды Андре Тан рассказал о своем рационе питания.

Он признался, что раньше не придавал еде особого значения, в студенческие годы мог каждый день есть жареную картошку. Однако были периоды, когда Андре Тану приходилось голодать, а его еда состояла из двух стаканов воды.

– В моей молодости вообще был период, когда я ел исключительно жареную картошку в общежитии, бывало такое, что есть было нечего и мой прием пищи состоял из двух стаканов воды. Но сейчас я смотрю на это с положительной точки зрения: голодание очень полезная практика. Кто знает, может я себе тогда здоровье сохранил, – пишет Андре Тан.

Сейчас за питанием модельера следит его ассистентка Алена. В рационе Андре Тана есть только диетическая еда, он не употребляет фаст-фуд, чипсы, жареное и сладкое.

Хотя иногда, во время сильного стресса, он может согрешить шоколадом или маленьким кусочком любимого десерта – торта-медовика.

Андре Тан признался, что не любит готовить, поэтому сейчас в его холодильнике есть только авокадо и минеральная вода.