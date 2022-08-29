Певица Надя Дорофеева показала новое фото с возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуриным.

В Instagram-stories артистка общалась с подписчиками, так, кто-то из фолловеров попросил показать снимок, который раньше никто не видел. В ответ исполнительница обнародовала кадр со своим парнем.

На фото пара позировала перед камерой в объятиях во время поцелуя. У Дорофеевой в руках огромный букет цветов.

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Также артистка рассказала, что ее вдохновляет в такое тяжелое время для всех украинцев.

— Любовь. Люди. Любимое дело. Творчество. Книги. Помощь, — написала Надя.

Напомним, что о романе Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина заговорили сразу после развода артистки с певцом Владимиром Дантесом.

Влюбленные не долго скрывали свои отношения и вскоре подтвердили их.

Напомним, что до этого они дружили семьями и даже ездили вместе отдыхать.