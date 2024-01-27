Блогер и журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала архивное фото с певцом Виталием Козловским, сделанное еще до начала их пиар-романа.
Рамина показала фото с Козловским
В сториз в Instagram блогерша поделилась архивными снимками, которые ей прислала мама. На одном из фото Рамина стоит рядом с Козловским.
В кадре блогер позирует совсем юной, а Виталий тогда только начинал свою музыкальную карьеру и у него были длинные волосы.
– Мама прислала. Я и Виталий Козловский до всех событий, о которых вы знаете, — подписала фото Рамина.
Напомним, что впервые об отношениях Рамины Эсхакзай и Виталия Козловского заговорили еще в 2016 году. В марте 2017-го артист даже сделал предложение любимой, но через месяц они разошлись.
В 2022 году Козловский признался, что роман с Эсхакзай был просто пиар-ходом. Инициатором слухов о романе был не он.