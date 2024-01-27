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Рамина показала архивное фото с Козловским, сделанное в начале его карьеры

27 января 2024, 11:52
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Віталій Козловський, Раміна Есхакзай

Блогер и журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала архивное фото с певцом Виталием Козловским, сделанное еще до начала их пиар-романа.

Рамина показала фото с Козловским

В сториз в Instagram блогерша поделилась архивными снимками, которые ей прислала мама. На одном из фото Рамина стоит рядом с Козловским.

В кадре блогер позирует совсем юной, а Виталий тогда только начинал свою музыкальную карьеру и у него были длинные волосы.

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– Мама прислала. Я и Виталий Козловский до всех событий, о которых вы знаете, — подписала фото Рамина.

Раміна з Козловським

Фото: Раміна Есхакзай/Instagram

Напомним, что впервые об отношениях Рамины Эсхакзай и Виталия Козловского заговорили еще в 2016 году. В марте 2017-го артист даже сделал предложение любимой, но через месяц они разошлись.

В 2022 году Козловский признался, что роман с Эсхакзай был просто пиар-ходом. Инициатором слухов о романе был не он.

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Фото: Виталий Козловский, Рамина Есхакзай

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Виталий Козловский Рамина Эсхакзай
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