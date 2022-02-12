Певица Тина Кароль стала одним из членов жури в финале отбора на Евровидение 2022.

Артистка, занявшая судейское кресло, предстала перед зрителями и участниками в черном платье с глубоким декольте и спущенными плечами.

Свой образ Тина Кароль дополнила массивным украшением с камнями и ярким макияжем с акцентом на губы красного цвета. Волосы исполнительница уложила в легкие локоны.

В состав жюри также входят певица Джамала, которая победила на Евровидении 2016 и кинорежиссер Ярослав Лодыгин.

Ведущими нацотбора, который проходит 12 февраля, стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Телеведущая Маша Ефросинина появилась перед зрителями в золотом блестящем длинном платье с откровенным декольте и высоким разрезом. Платье Ефросининой от американского бренда Sherri Hill, его стоимость — $1 455 (40 900 грн). Образ Маши Ефросининой на отборе на Евровидение 2022 — смотрите на Фактах ICTV.

Напомним, за право представлять Украину на международном песенном конкурсе борются восемь участников, среди которых — группа Cloudless, Michael Soul, группа Our Atlantic, Barleben, группа Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy и Алина Паш.

Все песни финалистов нацотбора на Евровидение 2022 — слушайте на Фактах ICTV.