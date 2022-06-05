Украинский телеведущий Анатолий Анатолич заступился за свою куму, певицу Светлану Лободу.

В интервью программе Слава+ он отметил, что позиция артистки является максимально праукраинской и такой она была с первых дней войны.

– В первые дни она не озвучила ее, потому что под угрозой была ее свобода. Она знала, что ее не выпустят из России, а за слово “война” она могла бы получить реальный строк, хотя и не является гражданкой России. И речь шла не только о ней, но и о людях, с которыми она работала. Как только она покинула Россию и вывезла людей, сразу появилась ее позиция. Я могу сказать, как человек с максимально патриотической позицией, что я горжусь тем, что она сделал на данный момент. У нее 14 млн подписчиков в Instagram, из них, я уверен, 11 млн – это россияне. Если вы подписаны на Лободу, то вы знаете, что она каждый день рассказывает о преступлениях российской армии в Украине. И она продолжает это делать дальше, – сказал он.

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По словам Анатолича, украинцам не нужно пытаться отталкивать тех, кто сейчас хочет максимально помочь нашей стране.

— Да, она была популярной в России, но давайте не пытаться оттолкнуть тех, кто сейчас хочет быть максимально полезным для нашей страны. Я считаю, это неправильно. Поэтому сейчас к Лободе у меня нет претензий, и я благодарен за то, что могу спокойно об этом говорить. Она там потеряла все – это факт. То, что она там никогда не выступит, пока мы не победим Россию – это тоже факт. Мне кажется, это показатель, – сказал телеведущий.

Напомним, что Светлана Лобода признала нападение РФ на Украину только через месяц войны. Она записала видеообращение к украинскому народу, а также начала публиковать в сети информацию о том, как и чем помогает Украине.