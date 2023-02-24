Сегодня, 24 февраля, ровно год полномасштабной войны в Украине. Сегодня украинцы уже не вспоминают мирную жизнь, они прокручивают в памяти то, как впервые проснулись от звуков взрывов, сирены или телефонных звонков родных.

Год назад страна-агрессор превратила восемь лет гибридного вторжения в полномасштабную кампанию, надеясь захватить Киев “затридня”. 365 дней украинцы мужественно дают отпор, показывая, что врагу это никогда не удастся.

За этот год изменилось многое — как в жизни каждого, так и в самой стране. Что говорят о годовщине вторжения украинские звезды — далее в материале.

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Ведущая Маша Ефросинина вспоминает, как ночью 24 февраля они с мужем и друзьями разводили огонь в укрытии, чтобы согреть детей. Тогда она еще не догадывалась, что впереди — ад, который устроит нам РФ и который не закончится через месяц или три.

— Я также не знаю, что сильно изменюсь. Тогда я только беру телефон и записываю свое первое видеообращение к россиянам, ибо наивно уверена, что им не рассказали о том, что их Путин напал на мою Украину, и они сейчас как узнают, как восстанут против этого ужаса, как выйдут десятками миллионов против диктатора, и заставят его бежать, — вспоминает Маша.

Добавляет, не знала еще тогда, что откроет для себя наш величайший народ, у которого не было даже мысли сдаться.

Сегодня же она чувствует себя чужой в каждом уголке планеты, кроме дома, и все еще не знает, что будет завтра, мечтая о победе.

— Но я уже не растеряна и не напугана, как была год назад. Я знаю, что надо делать каждый день — работать и помогать. Помогать в том направлении, которое каждый из нас выбрал себе… Главное, не останавливаться. Потому что наша победа сама себя не отпразднует. Слава нашей невероятной Украине, — отметила Ефросинина.

Певица Злата Огневич говорит, что всю жизнь будет помнить утро 24 февраля 2022 года — взрывы за окном и тихий голос мамы в трубке: Доченька, береги себя. Я тебя очень люблю.

Говорит, многие из нас даже не представляли, что вынуждены будут прощаться с близкими, родными домами, мечтами, достижениями, своей привычной жизнью, а также то, на какие зверства и жестокость способен враг.

— Прошел год, мы держимся вопреки всему. Благодаря украинцам человечество вспомнило о ценности, вспомнило о том, что на самом деле имеет важное значение: воля, свобода, честь, сила, несокрушимость, любовь к стране, уважение к предкам… Прошел год, и я могу так же сказать, как и год назад, перед полномасштабным вторжением: нет такого чемодана, в который можно вместить мою семью, страну, достижения, все, что я так люблю. А потому я остаюсь здесь, дома. Здесь мое сердце, — сказала Злата.

Дизайнер Андре Тан подчеркнул, что год назад украинцы резко проснулись другими. С этого дня мы окончательно осознали, кто есть кто и на что способны друзья, враги, а главное — на что способны мы сами.

Добавляет, эти 365 дней граждане нашей страны прошли достойно, а также многое осознали, например, что такое мирное небо, безопасность родных, счастье и то, что только вместе мы сила.

— Мы справились. Мы выдержали. Мы выжили, но, к сожалению, не все… Помним наших героев! Победа совсем скоро. Слава Украине, — подчеркнул Андре Тан.

Певица MamaRika сказала, что за этот год украинцы пережили множество боли, страданий, слез.

— У каждого в телефоне есть как минимум один контакт, которому больше никогда не дозвонишься. Человеческая жизнь — наибольшая ценность, свободная Украина — наибольшая цель, будущее наший детей — наибольшая мотивация, — отметила артистка.

Исполнительница Надя Дорофеева говорит, ей еще никогда не было так страшно, как в первые дни полномасштабной войны. Тогда она была дома вместе с друзьями.

Говорит, никто не знал, что делать, как действовать, откуда брать деньги, как спастись, чем помогать.

— Погружение, боль от новостей, ужасов и жестокости до сих пор бьют в самое сердце, и буду откровенна — разбивают душу. Но мы, утирая слезы потерь, вновь работаем, каждый на своем фронте. А напавшие варвары в итоге будут страдать, по-другому не бывает в жизни. Этот пост я закончу благодарностью всем нашим парням и девушкам, без которых всех этих надежд и рефлексий могло бы и не быть, — подчеркнула Надя.

Певица Светлана Тарабарова призвала всех мечтать о том, что мы будем делать через год.

— Я бы хотела объехать всю страну… Херсон, Севастополь, Мариуполь, Донецк, наши освобожденные и отстроенные города. Продолжаем объединяться ради нашего будущего, — отметила артистка.

Актер Тарас Цимбалюк решил в годовщину вторжения поблагодарить всех, кто приближает победу Украины.

— Гордимся, что принадлежим к несокрушимому, великому народу! Вечная память тем, кого забрала война… Слава Украине, — сказал Тарас.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво отмечает, весь год неустанно говорит — горжусь, люблю, поддерживаю. Добавляет, это не первая его война, однако сейчас она нечестная.