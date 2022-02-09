Пьяный участник Американского идола сбил человека насмерть

Бывшего участника шоу Американский идол Калеба Кеннеди арестовали в Южной Каролине (США). Парня обвиняют в том, что он в пьяном виде врезался на своей машине в мастерскую и сбил мужчину, который позже скончался.

По данным WSPA, 17-летнему Кеннеди было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления за вождение в нетрезвом виде, что привело к аварии со смертельным исходом.

Кеннеди якобы съехал с дороги на частную подъездную дорожку неподалеку ​​​​и врезался в мастерскую за домом, сбив 54-летнего Ларри Дуэйна Пэрриса.

Читайте также: В США впервые судят владельца Tesla за смертельное ДТП с автопилотом

Позже Пэррис скончался в больнице, а певец лечился от травм после аварии.

Певец в стиле кантри вошел в пятерку лучших участников реалити-шоу, но ушел из него после скандала в социальных сетях в 2020 году — в посте на Snapchat Кеннеди появился рядом с человеком в капюшоне Ку-клукс-клана.

— Привет, это будет немного неожиданно, но меня больше не будет на American Idol. В интернете появилось видео, на котором были показаны действия, которые не стоило совершать. Я был моложе и не думал о поступках, но это не оправдание, — сообщил Кеннеди в своем Instagram.

Фото: Caleb Kennedy