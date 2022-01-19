Российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета. Артистка отказалась надевать маску, несмотря на просьбы бортпроводников.

Самолет летел в Москву с Мальдив, где балерина отдыхала со своим возлюбленным. Очевидцы выложили в сеть видео, на котором Анастасия скандалит с бортпроводниками, якобы те просили ее надеть маску, но она отказывалась. Кроме того, Волочкова фиксировала конфликт на телефон.

Попутчики рейса подозревают, что балерина была не совсем трезвая.

После этого Анастасия надела маску, однако бортпроводник сказал, что это не впервые, когда он подходит к Волочковой и просит ее это сделать.

В свою очередь, спутник балерины предложил стюарду пройтись по салону и посмотреть, у всех ли есть средства защиты, однако он этого делать не стал. Примечательно то, что некоторые люди на заднем фоне тоже сидят без масок.

По прилету Анастасию встречал наряд полиции. Волочковой может грозить административное наказание, арест на 15 суток и штраф 30 тыс. рублей.

К слову, позже медицинское освидетельствование подтвердило, что у артистки выявили опьянение. Также балерина собралась судиться с бортпроводником.

Стоит отметить, что балерина не впервые попадает в скандалы. Она публикует провокационные фото, скандалит с соседями, недавно и вовсе в СМИ появилась информация, что балерину выгнали с турецкого отеля за пьянство.