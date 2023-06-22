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Персоны

Пьяная Мисс Шотландия укусила охранника на матче по регби

22 июня 2023, 12:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Люсі Томсон

Мисс Шотландия Люси Томсон напилась и укусила охранника во время турнира по регби. Инцидент снял очевидец, который пришел понаблюдать за соревнованиями.

Присутствующие заявили, что 24-летняя Люси вступила в перепалку с охраной на игровом поле. После этого она кричала о своем статусе Мисс Шотландии мужчинам, которые уводили ее со стадиона.

Томсон из Данфермлайна является основателем и владельцем Шотландской ассоциации моды, а титул Мисс Шотландия завоевала в июле прошлого года. 

Примечательно, что девушку также обвинили в расизме — она укусила одного из охранников и назвала его словом на букву Н. Инцидентом заинтересовалась полиция Шотландии — расследование идет полным ходом.

На эту ситуацию отреагировали и в Шотландской ассоциации моды — представители заявили, что они всерьез относятся к инциденту, потому вскоре будет обновленная информация.

Иногда знаменитости и сами получают от фанатов — недавно в певицу Биби Рексу кинули телефоном во время концерта. Это случилось прямо на сцене, после чего медики наложили ей три шва. Нападавшего задержали — им оказался 27-летний парень.

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Источник
The Sun
Теги
Шотландия
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