Мисс Шотландия Люси Томсон напилась и укусила охранника во время турнира по регби. Инцидент снял очевидец, который пришел понаблюдать за соревнованиями.

Присутствующие заявили, что 24-летняя Люси вступила в перепалку с охраной на игровом поле. После этого она кричала о своем статусе Мисс Шотландии мужчинам, которые уводили ее со стадиона.

Томсон из Данфермлайна является основателем и владельцем Шотландской ассоциации моды, а титул Мисс Шотландия завоевала в июле прошлого года.

Примечательно, что девушку также обвинили в расизме — она укусила одного из охранников и назвала его словом на букву Н. Инцидентом заинтересовалась полиция Шотландии — расследование идет полным ходом.

На эту ситуацию отреагировали и в Шотландской ассоциации моды — представители заявили, что они всерьез относятся к инциденту, потому вскоре будет обновленная информация.

Иногда знаменитости и сами получают от фанатов — недавно в певицу Биби Рексу кинули телефоном во время концерта. Это случилось прямо на сцене, после чего медики наложили ей три шва. Нападавшего задержали — им оказался 27-летний парень.