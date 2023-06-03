В Москве госпитализировали поклонника Путина режиссера Никиту Михалкова.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Известно, что режиссер находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Он уже давно имеет проблемы с сердцем.

Впоследствии жена Михалкова заявила, что у ее мужа якобы плановая госпитализация.

А в январе этого года 77-летнего путиниста положили в больницу в Москве из-за коронавируса. Его состояние тогда оценивали как тяжелое.

Поклонник российского диктатора активно поддерживает войну России против Украины. Он признает создание террористических “ЛНР” и “ДНР” и называет их частью России. Войну считает справедливой и повторяет заезженную пропаганду про “убийство жителей Донбасса”.

Также Михалков набросился на Максима Галкина за его поддержку Украины и раскритиковал Аллу Пугачеву за то, что уехала из РФ.