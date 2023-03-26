В сеть слили личный разговор между российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым и российским продюсером Иосифом Пригожиным. По разговорах можно понять, что они активно критикуют Путина, его действия и войну в Украине.

Полная аудиозапись длится 35 минут, но мы собрали самые интересные фразы от двух известных россиян. Судя по темам обсуждения, запись была создана 2 месяца назад.

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Так, диктаторство Путина не идет на пользу их бизнесу. Теперь элита настроена против президента РФ.

Ахмедов назвал Путина сатаной, а Пригожин заявил, что именно он похоронил российский народ. Оба считают, что лидер РФ вовсе не лидер, а медиа-герой.

Оба олигарха уверены, что нет никаких перспектив в войне с Украиной — они больше опасаются за будущее России, которое будет крутиться вокруг фашизма и военной диктатуры.

Также оба активно обсудили ядерное оружие, которым Путин грозит на протяжении всей войны и военное командование в РФ.

Пригожин уже отреагировал на слив общения, и заявил, что это все фейк и постановка, созданием которой занималась нейросеть.

Похоже, российская элита способна критиковать войну и Путина только “за спиной” — есть вероятность, что за негативные слова о действиях диктатора местные бизнесмены могут остаться без копейки в кармане.

Впрочем, есть и те, которые уже покинули в РФ и могут рассказать свое реально отношение к войне — к примеру, Бизнесмен и основатель банка Тинькофф Олег Тиньков активно критиковал Путина и войну еще в начале полномасштабного вторжения. Миллиардер покинул РФ, продал свой локальный бизнес, а теперь и вовсе отказался от гражданства страны-агрессора.