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Пухленькие щечки и пакет в руках: Тина Кароль показала редкое фото с братом

13 февраля 2023, 14:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тина Кароль
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль показала редкое архивное фото со старшим братом Станиславом.

Снимок, сделанный на железнодорожном вокзале в Киеве, артистка обнародовала в Instagram-stories. В кадре Кароль позирует с пакетом в руках, ее брат — с дорожной сумкой на плече. Певица одета в нежно-розовое пальто, массивный шарф и шапку. Невозможно не заметить ее пухленькие щечки.

Тина Кароль с братом

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Вместо подписи к фото, 38-летняя Тина Кароль оставила грустное эмодзи.

Отметим, единственный брат артистки — юрист Станислав Либерман. Разница в их возрасте — четыре года.

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Ранее Тина Кароль очаровала поклонников новым дерзким образом для фотосессии. Она предстала перед камерой в широких брюках и коротком топе, который подчеркнул ее фигуру.

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