Певица Тина Кароль показала редкое архивное фото со старшим братом Станиславом.

Снимок, сделанный на железнодорожном вокзале в Киеве, артистка обнародовала в Instagram-stories. В кадре Кароль позирует с пакетом в руках, ее брат — с дорожной сумкой на плече. Певица одета в нежно-розовое пальто, массивный шарф и шапку. Невозможно не заметить ее пухленькие щечки.

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Вместо подписи к фото, 38-летняя Тина Кароль оставила грустное эмодзи.

Отметим, единственный брат артистки — юрист Станислав Либерман. Разница в их возрасте — четыре года.

Ранее Тина Кароль очаровала поклонников новым дерзким образом для фотосессии. Она предстала перед камерой в широких брюках и коротком топе, который подчеркнул ее фигуру.