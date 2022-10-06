Король Чарльз III очень придирчив к своему здоровью – он наслаждается растительной пищей и очень осознанно подходит к потреблению мяса и рыбы.

Чарльз III любит поздний завтрак – как правило, это чай с молоком и медом, домашний хлеб и льняные семечки. Чтобы сбалансировать завтрак с высоким содержанием клетчатки, король добавляет свежие фрукты и сок, пишет Daily Star.

По словам диетолога Сигне Сванфельдта, король Чарльз получает достаточное количество пищи, которое соответствует его образу жизни. Льняные семечки, которое король в шутку называет “птичьими”, помогают пищеварению и богаты белком.

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— Поздний завтрак – это нормально. Важнейшим фактором является количество и тип пищи, а не режим питания. Завтрак, который предлагает Чарльз, богат белком, который помогает снизить уровень холестерина в рамках сбалансированной диеты.

Особенность питания Чарльза III также в том, что он всегда пропускает обед. Мясо и рыбу монарх употребляет дважды в неделю, а предпочтение отдает в частности растительной пище, особенно на ужин.

— Корнеплоды богаты витаминами, клетчаткой и минералами, такими как фолиевая кислота и калий. Фасоль и чечевица богаты белком, клетчаткой и минералами, такими как магний и цинк, тогда как цельнозерновые продукты богаты питательными веществами и клетчаткой – все это менее влияет на окружающую среду, — объясняет диетолог.

Диетологи убеждены, что завтрак пропускать не стоит, поскольку именно первый прием пищи заряжает энергией на весь день и спасает от переедания вечером. Факты ICTV. Здоровье выяснили, каким должен быть идеальный завтрак для мужчин, женщин и детей.