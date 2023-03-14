Хореограф Евгений Кот высказался о мужчинах, которые покинули Украину в условиях войны, и до сих пор не вернулись. Об этом он рассказал в интервью ЖВЛ, не скрывая своих эмоций.

— Те, кто съ***лись со страны — они там сильно переживают, у них эмоциональное состояние так скачет. Приезжайте — быстро привыкните, и ваша нервная система будет в порядке, — заявил Евгений.

Хореограф признался, что грустить за такими людьми не планирует — он их легко отпускает, и в своей жизни держать не будет.

В последнее время многие звезды критикуют мужчин, которые покинули Украину в условиях войны. К примеру, за такое решение поплатился комик Андрей Щегель, который не только признался, что уехал ради своего комфорта, но и оскорбил свою родную страну и украинцев. После этого он слезно извинялся, но Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что извинения не принимаются.

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Еще в октябре 2022 года Кот прокомментировал отъезд Влада Ямы со своей семьей в США. Тогда хореограф заявил, что винить в этом никого не будет, ведь это решение каждого.