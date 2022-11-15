Российский актер украинского происхождения Юрий Батурин, который поддерживает полномасштабную войну, в слезах обратился к родителям, которые живут в Кировоградской области.

Так, путинист расплакался, говоря о самых близких людях, с которыми в последний раз общался 23 февраля. Отрекся от Батурина и родной младший брат, который остался на стороне добра. Об этом предатель рассказал в одном из российских шоу.

— Как будет с братом, я не знаю. Он сказал много вещей, которые нельзя говорить. Бог ему судья. Единственное, что хочу, чтобы с ним все было хорошо, чтобы он остался жив во всей этой истории, — сказал он.

Говорит, его близкие находятся в плену, с которого освободить их он не может. Кроме того, уверен, что родители еще приедут к нему в Москву. Также уверен, что и сам приедет в Украину.

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— Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе… У меня фотографии есть, смотрю их часто. Мама, все будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом, мы еще погуляем, и я приеду в Украину, привезу своего сына, покажу ему все те места, где я в детстве бегал босиком, — сказал путинист в слезах.

Обратился предатель и к отцу, отметил, что на него одна надежда.

— Но ты же знаешь, о чем я думаю и что я говорю, и что я делаю и для чего. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим, — добавил Батурин.

Ранее мы писали о том, что Юрий Батурин поддержал войну в родной Украине. Тогда актер сказал, что все родные считают его предателем. Кроме того, путинист не понимает, чем заслужил такое отношение.