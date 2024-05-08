Певица Джамала, которая объявит баллы от Украины на Евровидении 2024, поделилась, кто из конкурсантов больше всего впечатлил ее в первом полуфинале. Об этом она рассказала в эфире телемарафона Єдині новини в интервью Яне Брензей.

Также артистка оценила, кто из участников может составить реальную конкуренцию Alyona Alyona и Jerry Heil.

Джамала о конкурентах Украины на Евровидении 2024

Исполнительница песни 1944, которая принесла победу нашей стране в 2016 году, отметила, что реально оценить шансы можно будет лишь на финале шоу. Тем не менее по результатам первого полуфинала, Джамале запомнились Португалия и Германия, а еще удивил Люксембург.

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— Приятно, что наш соотечественник ставил номер. Песня и сама девушка очень приятные и такие же впечатления от нее, — прокомментировала выступление Tali украинская певица.

При этом ее не ошеломил номер Хорватии, чей участник Baby Lasagna считается фаворитом нынешнего конкурса. Джамала отметила, что ни один букмекер не способен предсказать результат Евровидения, потому что оно всегда удивляет.

— Мне Alyona Alyona написала в личные, что упала и поэтому мы упали в букмекерских ставках. Я говорю: “Боже, Алена, не говори мне этого, никогда не смотри букмекерские ставки, ничего не читай!” — посоветовала коллеге артистка.

Джамала добавила, что место Украины зависит от самих певиц, их настроения и техники исполнения песни. Со своей стороны артистка пообещала дать подсказки нашему дуэту, которые помогут Alyona Alyona и Jerry Heil выступить как нельзя лучше.