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Частный садик и няня: Мирошниченко рассказал, сколько тратит на троих детей

8 ноября 2023, 17:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тімур та Інна Мірошниченко

Телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, во сколько его семье обходится содержание троих детей. Шоумен заявил, что на это нужна приличная сумма.

Сколько Тимур Мирошниченко тратит на содержание детей

Ведущий заявил, что $5 тыс. (около 187 тыс. грн) — это уже неплохая цифра.

— $5 тыс. — это “хотя бы”. Все наши дети хотят в частный садик. Можно сэкономить на этом, но рядом нет, а Марсель еще не ходит. Также нужно оплачивать услуги нянь — на этом также гипотетически можно сэкономить. Но по большому счету ты понимаешь, что садик и няня — это плюс для ребенка. У него шире круг общения, социализация. С другой стороны, ты покупаешь себе время зарабатывать, отдавая его в садик или няне, — заявил Тимур Славе Демину.

Мирошниченко добавил, что страх за то, что “может не хватить денег”, заставляет думать и быть постоянно в движении. Впрочем, само телевидение составляет всего около 10-15% доходов Тимура — основной заработок он получает на рекламе, мероприятиях, озвучке и от других видов деятельности.

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Напомним, что ранее Инна Мирошниченко подала документы на второе усыновление. На этот раз она сделала это сама. Инна заявила, что предстоит долгий путь к реализации идеи.

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Фото: Тимур Мирошниченко

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