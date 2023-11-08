Телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, во сколько его семье обходится содержание троих детей. Шоумен заявил, что на это нужна приличная сумма.

Сколько Тимур Мирошниченко тратит на содержание детей

Ведущий заявил, что $5 тыс. (около 187 тыс. грн) — это уже неплохая цифра.

— $5 тыс. — это “хотя бы”. Все наши дети хотят в частный садик. Можно сэкономить на этом, но рядом нет, а Марсель еще не ходит. Также нужно оплачивать услуги нянь — на этом также гипотетически можно сэкономить. Но по большому счету ты понимаешь, что садик и няня — это плюс для ребенка. У него шире круг общения, социализация. С другой стороны, ты покупаешь себе время зарабатывать, отдавая его в садик или няне, — заявил Тимур Славе Демину.

Мирошниченко добавил, что страх за то, что “может не хватить денег”, заставляет думать и быть постоянно в движении. Впрочем, само телевидение составляет всего около 10-15% доходов Тимура — основной заработок он получает на рекламе, мероприятиях, озвучке и от других видов деятельности.

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Напомним, что ранее Инна Мирошниченко подала документы на второе усыновление. На этот раз она сделала это сама. Инна заявила, что предстоит долгий путь к реализации идеи.

Фото: Тимур Мирошниченко