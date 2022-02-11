Украинская певица Оля Полякова отправилась с семьей и друзьями в отпуск на Шри-Ланку. Несколько дней артистка не выходила на связь, поскольку устала и хотела просто отдохнуть.

В Instagram-stories исполнительница поделилась серией видео, в которых предстала в сдельном черном купальнике, лежа на лежаке. Исполнительница крупным планом показала себя со всех ракурсов. В кадре она без макияжа и с мокрыми волосами. Также певица рассказала об отдыхе.

— Всем привет, дорогие мои. Выхожу к вам первый раз, что-то я подустала. Не могла даже снимать stories, но теперь я отдохнула и могу, — отметила Оля.

Артистка рассказала, что на Шри-Ланке они снимают частную виллу на две семьи.

— В таком составе мы на Шри-Ланке уже четвертый раз. Я считаю, что тут по-другому отдыхать нельзя. Только на частной вилле, поскольку здесь собственный пляж и нет ни одного человека. Мы здесь совершенно в полной приватности. Даже местные не ходят. Очень прикольно, как будто мы на острове одни, — сказала Полякова.

Она отметила, что отдых на частной вилле дешевле, чем в отелях в три-пять раз.

— Уровень вилл всегда хороший. За определенные деньги, — смеясь сказала Оля.

17 января певица отметила день рождения. Артистке исполнилось 38 лет. Так, Оля Полякова похвасталась дорогим подарком от мужа, бизнесмена Вадима.

Мужчина преподнес ей дорогой чемодан для путешествий, а также оплатил вечеринку в честь дня рождения.