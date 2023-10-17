Группа The Hardkiss презентовала клип на песню 00:00, которая вошла в альбом Залізна ластівка. Это видеопосвящение всем энергетикам Украины, которые ежедневно делают важную и опасную работу.

По словам Юлии Саниной, композиция 00:00 — это история переживания за родного человека, который находится в опасности и рискует своей жизнью. А потому когда The Hardkiss поступило предложение подобрать музыку к видеоработе, они поняли, что эта песня идеально подходит.

Сейчас смотрят

— Переживания за родных и близких сейчас стали неотъемлемой частью наших дней. Песня вместе с видеорядом — это посвящение людям, которые, несмотря ни на что, продолжают работать, продолжают жить ради других людей. Как бы сложно ни было, нам придется говорить на эти темы. Говорить с людьми об их потерях, психологически поддерживать, вместе искать мотивацию жить дальше, — отметила Санина.

Режиссер Митя Бородин и оператор-постановщик Руслан Богдан поделились, что идея снять эту историю пришла прошлой зимой, когда украинцы сидели без света.

— Снимали в феврале в Посад-Покровском. Снимали реальных людей — работников местного ХерсоноблЭнерго. Из тех, кого вы можете увидеть в видео: шестерых людей уже нет в живых, они погибли на работе. Наша история об одиночестве. Об отваге и смелости. Об энергетике во время войны, — отметили они.

Главную роль в клипе сыграл актер Александр Кобзарь.