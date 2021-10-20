Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении 2021, презентовала клип на песню Mammamia. Работа получилась страстной и жестокой одновременно.
Сюжет ролика соответствует стилю группы — музыкальный коллектив едет на авто к солисту Дамиано Давиду, и представляет, как будет его убивать. К примеру, с фронтменом будут расправляться с помощью унитаза, ножа и гитары. Впрочем, это всего лишь фантазии — в конце ролика Дамиано садится в машину к своим коллегам, и они едут дальше.
В описании ролика предупреждается о возможных возникновениях эпилептических припадков после просмотра.
Пользователи моментально оценили клип Maneskin:
- Никто не перетягивает одеяло на себя, все равнозначные члены банды!
- Бедный Дамиано… Его уже все убили, а он все поет!
- Один из редких случаев, когда клип действительно хочется пересмотреть, чтобы уловить весь посыл.
- Это шикарно! Свет, цвет, идея, музыка, монтаж!
Однако далеко не все оценили саму песню итальянской группы. Ранее фанаты Maneskin писали, что новая работа очень похожа на предыдущий сингл коллектива I wanna be your slave.
И хотя музыка и текст отличаются в новой песне, группа решила перестраховаться и создать новый трек с похожим мотивом — предыдущая песня стала настоящим хитом.
Напомним, что Maneskin приготовили сюрприз для украинских фанатов — рок-группа приедет в Киев 7 марта для выступления. Желающие послушать их творчество вживую раскупили все билеты всего за час.