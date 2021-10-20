Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении 2021, презентовала клип на песню Mammamia. Работа получилась страстной и жестокой одновременно.

Сюжет ролика соответствует стилю группы — музыкальный коллектив едет на авто к солисту Дамиано Давиду, и представляет, как будет его убивать. К примеру, с фронтменом будут расправляться с помощью унитаза, ножа и гитары. Впрочем, это всего лишь фантазии — в конце ролика Дамиано садится в машину к своим коллегам, и они едут дальше.

В описании ролика предупреждается о возможных возникновениях эпилептических припадков после просмотра.

Пользователи моментально оценили клип Maneskin:

Никто не перетягивает одеяло на себя, все равнозначные члены банды!

Бедный Дамиано… Его уже все убили, а он все поет!

Один из редких случаев, когда клип действительно хочется пересмотреть, чтобы уловить весь посыл.

Это шикарно! Свет, цвет, идея, музыка, монтаж!

Однако далеко не все оценили саму песню итальянской группы. Ранее фанаты Maneskin писали, что новая работа очень похожа на предыдущий сингл коллектива I wanna be your slave.

И хотя музыка и текст отличаются в новой песне, группа решила перестраховаться и создать новый трек с похожим мотивом — предыдущая песня стала настоящим хитом.

Напомним, что Maneskin приготовили сюрприз для украинских фанатов — рок-группа приедет в Киев 7 марта для выступления. Желающие послушать их творчество вживую раскупили все билеты всего за час.