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Страсть и жестокость: Maneskin презентовали клип на песню Mammamia

20 октября 2021, 11:56 Микола Олефіренко
Maneskin
Источник: Maneskin

Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении 2021, презентовала клип на песню Mammamia. Работа получилась страстной и жестокой одновременно.

Сюжет ролика соответствует стилю группы — музыкальный коллектив едет на авто к солисту Дамиано Давиду, и представляет, как будет его убивать. К примеру, с фронтменом будут расправляться с помощью унитаза, ножа и гитары. Впрочем, это всего лишь фантазии — в конце ролика Дамиано садится в машину к своим коллегам, и они едут дальше.

В описании ролика предупреждается о возможных возникновениях эпилептических припадков после просмотра.

Пользователи моментально оценили клип Maneskin:

  • Никто не перетягивает одеяло на себя, все равнозначные члены банды!
  • Бедный Дамиано… Его уже все убили, а он все поет!
  • Один из редких случаев, когда клип действительно хочется пересмотреть, чтобы уловить весь посыл.
  • Это шикарно! Свет, цвет, идея, музыка, монтаж!

Однако далеко не все оценили саму песню итальянской группы. Ранее фанаты Maneskin писали, что новая работа очень похожа на предыдущий сингл коллектива I wanna be your slave.

И хотя музыка и текст отличаются в новой песне, группа решила перестраховаться и создать новый трек с похожим мотивом — предыдущая песня стала настоящим хитом.

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Напомним, что Maneskin приготовили сюрприз для украинских фанатов — рок-группа приедет в Киев 7 марта для выступления. Желающие послушать их творчество вживую раскупили все билеты всего за час.

Теги
Maneskin , Кліп , Новий кліп
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