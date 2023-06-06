Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Принцесса Евгения во второй раз стала мамой — первые фото малыша

6 июня 2023, 12:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Принцесса Евгения
Источник: Getty Images

Принцесса Евгения и ее муж, бизнесмен Джек Бруксбэнк, во второй раз стали родителями. Племянница короля Чарльза III родила мальчика.

Радостной новостью принцесса Евгения поделилась в своем Instagram, обнародовав фото новорожденного. Она рассказала, что мальчик появился на свет 30 мая в 08:49.

— У нас родился наш маленький мальчик — Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк. Он назван в честь своего прапрапрадедушки Джорджа, своего дедушки Джорджа и моего дедушки Рональда, — поделилась принцесса.

Также она рассказала, что их двухлетнему сыну Огасту уже нравится роль старшего брата. А также прикрепила фото, на котором он гладит малыша по головке.

О том, что принцесса Евгения беременна вторым ребенком, стало известно в январе. Первого сына внучка покойной королевы Елизаветы II родила 9 февраля 2021 года.

Читайте также:
Хилари СуэнкХилари Суэнк родила двойняшек

Теги
вагітність
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь